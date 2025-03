60 MDH pour la réhabilitation de la zone industrielle d’Aït Melloul

Une enveloppe budgétaire de 60 millions de dirhams (MDH) a été consacrée à la réhabilitation de la zone industrielle d’Aït Melloul (préfecture d’Inezgane Ait Melloul).

Ce projet dont la convention amendée à été adoptée récemment par le Conseil de la région Souss-Massa, vise à repositionner cette zone en améliorant la qualité des infrastructures de base et des équipements, renforcer les services, et créer un système de gestion durable.

Il s’agit aussi d’encourager les investisseurs pour assurer une exploitation optimale des unités industrielles, et améliorer la qualité des investissements à même d’augmenter les indicateurs d’activité et créer plus d’emplois.

Faisant l’objet d’un partenariat entre le Fonds national des zones industrielles (FONZID-II), la Commune d’Aït Melloul et la région de Souss-Massa, la réhabilitation de la zone industrielle d’Aït Melloul porte notamment sur le renforcement des réseaux routiers et de l’éclairage public.

Il est question également de la promotion du modèle de zones industrielles durables, à travers l’amélioration de la performance environnementale et sociale de la zone.