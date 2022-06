7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes. Rencontre préparatoire à Rabat

Dès le début de son intervention, Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences (MIEPEEC), a décliné le principal objectif de cette rencontre préparatoire : être à l’écoute des acteurs publics, privés, et autres partenaires pour connaitre les attentes et recueillir les recommandations, en vue d’une mise à niveau du système d’apprentissage et de formation continue, et in fine, assurer le développement des capacités et des compétences.

Après les deux dernières années de crise sanitaire, l’urgence d’une nouvelle vision s’impose, en tenant compte des réalités vécues et des nouveaux défis qui s’annoncent, vu la complexité et l’incertitude croissantes, aux niveaux national et international. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé David Atchoarena, directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, dans la conférence introductive, sous le titre « L’apprentissage et l’éducation des adultes, un enjeu stratégique, quelle gouvernance pour mettre en œuvre les ambitions en ces domaines ».

Trois idées-clés ont émergé de cette introduction : l’inclusion sociale, l’urgence climatique et le rôle croissant du digital. Le secteur privé a un rôle fondamental à jouer. L’expérience professionnelle a tendance à gagner plus d’importance que les diplômes. La lutte contre l’analphabétisme demeure une priorité. La finalité est d’assurer le développement continu des capacités pour favoriser l’adaptation aux changements appelés à s’accélérer, notamment grâce aux NTIC. Alexa Joyce, de Microsoft, dans son intervention, va d’ailleurs développer cet aspect relatif à la digitalisation qui a connu une accélération dans tous les secteurs.

A son tour, Frédérique Naulette, directrice des ressources humaines, à Nestlé Europe, insistera sur les stages pratiques comme facilitateurs d’accès à l’emploi. Mais il est aussi question d’améliorer qualitativement les capacités professionnelles pour garantir la durabilité et la stabilité, voire le développement qualitatif des facteurs travail et capital. Laila El Rhilassi, chef de division du département de la formation professionnelle (FP) au MIEPEEC, a présenté synthétiquement le système mis en place en matière de FP, sur la base d’une approche participative, dynamique et innovatrice.

Abdellatif Kissami, de Managem, tout en rappelant le cadre général des objectifs de développement durable (ODD), dans lesquels s’inscrivent l’apprentissage des adultes et la formation continue, notamment la lutte contre l’analphabétisme, a partagé son expérience pratique en la matière, où conception, application et évaluation ont été systématisées rigoureusement, y compris la certification des programmes de FP, pour une valorisation à travers les résultats atteints. Taoufik Cherradi, président de la commission emploi et formation de la Fédération nationale BTP-CGEM, mettra d’accent sur l’importance de la sensibilisation des entreprises quant à l’importance de la FP, pour faire de l’entreprise un « lieu d’apprentissage permanent », avec la mise en place de mécanismes permettant l’évaluation et la capitalisation des acquis.

Ainsi, cette rencontre préparatoire à la CONFINTEA VII peut être considérée comme un exercice réussi, pour mieux impliquer les acteurs concernés, en matière de FP, au sens large. La ville ocre, en accueillant très prochainement cet évènement, du 15 au 17 juin, apportera certainement sa valeur ajoutée à une thématique universellement partagée.