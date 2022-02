8.000 étudiants marocains doivent quitter l’Ukraine

Les ressortissants marocains doivent quitter l’Ukraine, a recommandé hier ce samedi 11 février l’Ambassade du Maroc à Kiev. Plus de 8.000 marocains étudient en Ukraine.

Alors que les tensions entre la Russie et l’Ukraine se sont encore accrues ces derniers jours en raison de la présence et des mouvements massifs d’unités militaires russes près des frontières ukrainiennes, l’Ambassade du Royaume du Maroc à Kiev a recommandé hier samedi 11 février aux citoyens marocains se trouvant en Ukraine de quitter le pays pour leur sécurité. « A la lumière de la situation actuelle, l’Ambassade du Royaume du Maroc à Kiev recommande aux citoyens marocains se trouvant en Ukraine de quitter le pays pour leur sécurité via les vols commerciaux disponibles », précise un communiqué de la représentation diplomatique.