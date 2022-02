A Contre-courant. Et si Poutine avait ses raisons ? [Par Jamal Berraoui]

La crise ukrainienne n’est pas le fruit de quelques mois de tension. Elle a des racines historiques, et est exacerbée par l’attitude US vis-à-vis de la Russie, depuis la chute du mur de Berlin et la catastrophique période Eltsine.

Tordons le cou à la propagande. L’annexion de la Crimée en 2014, n’est pas un coup de force fourni. La population est russe, depuis que Staline a déporté les tatars, habitants originels, les a disséminés sur les autres républiques soviétiques. La Crimée n’a jamais été ukrainienne. Mais surtout, elle est névralgique pour la défense navale de la Russie. Poutine ne pouvait la laisser sous souveraineté d’un pays qui ambitionne d’intégrer l’OTAN. C’est ce qui explique, qu’à part des sanctions symboliques, ce cas n’est sûr aucun agenda occidental depuis 5ans.