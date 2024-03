A Dahomey, des cabanons détruits sous la pression d’un promoteur immobilier

Alors que les pelleteuses s’acharnent sur des cabanons, parfois semi-centenaires, à Dahomey, tous les regards se tournent vers un promoteur immobilier que manifestement rien n’arrête.

Cela fait plusieurs semaines que les habitants du petit village de Dahomey, situé entre Casablanca et Rabat, subissent l’assaut de machines venues détruire plusieurs cabanons, dont certains ont été construits il y a cinquante ans. Mais contrairement à d’autres plages du Royaume où ce genre de démolitions a eu lieu, les résidents de Dahomey s’estiment victimes non pas de l’État, mais d’intérêts privés.

Commençons par un léger flashback. Mi-janvier, de légères démolitions, qui ont principalement ciblé les façades de cabanons à Dahomey, ont débuté. Il s’agit principalement de maisons situées en première ligne. Mais au fur et à mesure que les jours défilent, les démolitions s’accentuent.

« Les premières pelleteuses sont apparues le 16 janvier. Elles ont commencé par raser les murs et façades des cabanons », nous racontait une habitante de la petite cité. Mais déjà à l’époque, les habitants fulminaient contre une décision qu’ils estimaient déloyale, d’autant qu’ils ont toujours payé un loyer à la municipalité.

« Nous payons annuellement des loyers à la municipalité (Jusqu’en 2015, la municipalité a depuis cette date refusé les paiements, ndlr…) en plus des redevances fiscales à la perception sur décision de recouvrement fiscal. Nous avons été assignés lors de procès judiciaires à l’initiative d’une société privée qui s’est approprié les terres du domaine et par le ministère de l’équipement. Tous les jugements ont été rendus en notre faveur et confirmés par la Cour d’appel », soulignaient les habitants.

Mais les démolitions se poursuivaient et se poursuivent aujourd’hui encore. Au moment où les démolitions de bord de plage touchent l’ensemble du littoral marocain, des rumeurs ont circulé sur un éventuel arrêté qui aurait concerné certaines plages situées entre Casablanca et Rabat. Que nenni puisqu’à Dahomey, les démolitions continuent, au profit d’une entreprise qui se serait accaparé un titre foncier englobant, comble de l’injustice, des terrains appartenant au domaine public maritime.

« Nous avons gagné un procès contre cette entreprise, notamment en 2012. Mais ce qui nous paraît hors-la-loi actuellement, c’est qu’une société privée ait pu avoir autant de pouvoir pour pousser les autorités locales à démolir des habitations alors que cette même société s’est accaparée des terrains sensés appartenir à l’État », s’indigne un riverain.