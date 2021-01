À vos CV ! Mazagan Academy recrute 60 jeunes de la région d’El Jadida

Mazagan Beach & Golf Resort lance son Centre de Formation par Apprentissage (CFA), Mazagan Academy, et souhaite recruter 60 jeunes d’ici le 14 janvier en vue de les former et de développer leur employabilité dans le Resort ou dans d’autres établissements du secteur grâce à des diplômes homologués.

Mazagan Beach & Golf Resort veut offrir aux jeunes de la région d’El Jadida l’opportunité d’apprendre des métiers de l’hôtellerie en leur offrant une expérience réelle du monde du travail, alliant formation académique 20% et pratiques professionnelles 80%, afin d’acquérir les compétences nécessaires et de développer leur employabilité dans le Resort ou dans d’autres établissements du secteur grâce à des diplômes homologués. Il lance ainsi son Centre de Formation par Apprentissage (CFA). Baptisé « Mazagan Academy », ce centre cherche à recruter des jeunes de la région âgés entre 17 et 25 ans dans trois filières : Cuisine, Restauration et Service d’étage (jusqu’à 30 ans pour cette dernière filière) avec un niveau de 3ème année de l’enseignement secondaire ou plus.

Pour cette première promotion, d’une année allant de 2021 à 2022, Mazagan Academy souhaite former 60 candidats, soit 20 dans chaque filière. Pendant cette formation, les apprentis bénéficieront d’une prise en charge du transport et de la restauration ainsi que de l’uniforme et tout le matériel nécessaire d’apprentissage. La formation débutera en avril prochain. En attendant, les candidats sont tenus d’envoyer leur CV avant le 14 janvier à l’adresse : [email protected]

