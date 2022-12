A vos parapluies ; il va pleuvoir ce jeudi 1er décembre 2022

A partir d’aujourd’hui 1er décembre, il va pleuvoir dans plusieurs régions du Maroc, d’après les prévisions de la Direction générale de la météorologie. Le temps se met, semble-t-il aussi à une ambiance de fête, au vu d’une victoire des Lions de l’Atlas dans ce qui pourrait être un jeudi mémorable pour les Marocains. Voici le détail des prévisions météo :



– Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental, les hauts plateaux et les plaines intérieures.



– Pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et Oulmès, l’Ouest de la Méditerranée, les plaines de Tadla, Rhamna et les Haut et Moyen Atlas.



– Faibles chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 2000m d’altitude.



– Formations brumeuses sur les côtes Centre et Sud.



– Rafales de vents assez fortes sur les côtes Nord.



– Températures minimales de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et les versants Sud-Est, 12/18°C près des côtes et sur l’Ouest et le Sud des provinces Sahariennes et de 06/12°C ailleurs.



– Températures en baisse sensible.



– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Tarfaya Boujdour ainsi qu’agitée à forte ailleurs.

Températures prévues aujourd’hui :