Abdelaziz Alaoui, nouveau président de la section de Casablanca de l’Association Fès-Saiss

Cette assemblée ordinaire et élective a entre autres permis d’élir également l’ensemble des membres du bureau de la Section de Casablanca. Abdelaziz Alaoui aura ainsi à poursuivre les actions de l’association en faveur du développement culturel, social et économique. « Fort de ses différents mandats d’administrateur, en tant que Président du Conseil d’Administration de la CMIM et membre du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie, et associatifs, en tant que membre de l’Association Internationale de la Mutualité et du Think Tank Centre d’analyse et de Recherche sur la Protection Sociale, M. Abdelaziz Alaoui dispose d’atouts stratégiques considérables pour élever la promotion du patrimoine culturel et humain de notre pays vers des standards d’excellence », souligne l’association.

Pour sa part, après 6 riches années à la tête du bureau, Abdellah Hassnaoui s’est vu décerner le titre de Président d’Honneur par l’assemblée qui n’a pas manqué de le remercier chaleureusement pour ses nombreux efforts et réalisations, précise la même source. Pour rappel, la mission de l’Association Fès-Saiss est entre autres de contribuer au développement culturel, social et économique dans la région de Fès particulièrement et au Maroc généralement.

« L’Association Fès-Saiss s’intéresse aux recherches et études scientifiques et civilisationnelles, notamment la sauvegarde du patrimoine culturel et humain et développe des synergies de coopération et de partenariats avec les associations ayant les mêmes centres d’intérêts », indique-t-on. L’association est aussi membre de l’Organisation Mondiale des Messagers de la Paix, organe des Nations Unies, et siège à titre consultatif au sein du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).