Abdellatif Amrani, nouveau Directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects

Abdellatif Amrani a été nommé au poste de Directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Il succède ainsi Nabil Lakhdar.

Sa nomination a été entérinée en Conseil de gouvernement le 3 novembre. Alors qu’il occupait le poste de Directeur des Domaines de l’Etat depuis 2018, Abdellatif Amrani, prend désormais les commandes de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Economiste de formation et ayant à son actif une trentaine d’années d’expérience à différents postes de responsabilité au sein des services opérationnels de l’administration des douanes et des impôts indirects (ADII), Abdellatif Amrani a, entre autres, dirigé la direction régionale du nord-ouest (Tanger). Il succède ainsi Nabil Lakhdar.