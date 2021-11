La communication est essentielle [Par Jamal Berraoui]

La Chambre Africaine de Commerce et de Services vient de voir le jour. Lancée en marge de la 1ère édition du Forum Economique « Africa business days- Dakhla Round », récemment tenue dans cette ville, la nouvelle instance a pour vocation de catalyser les énergies en vue de permettre à Dakhla de pleinement jouer son rôle de hub économique pour les provinces du Sud et l’Afrique de l’Ouest notamment. Abdelmounaïm Faouzi, Président de la Chambre Africaine de Commerce et de Services nous dévoile sa feuille de route.

Challenge : Quelles sont les raisons qui ont poussé à la création de la Chambre Africaine de Commerce et de Services ?



Abdelmounaïm Faouzi : C’est l’expression de la volonté commune d’opérateurs marocains et subsahariens conscients des énormes opportunités rendues possibles grâce à la réalisation de nombreuses infrastructures de niveau mondial dans les provinces du sud du Maroc.

Il est à noter que la dynamique territoriale proposée par la région Dakhla – Oued Eddahab et la lisibilité de son plan de développement régional crée un appel d’air pour les investisseurs et les promoteurs. Ce sont ces bonnes raisons qui expliquent cette création.

Challenge : Quels sont les enjeux aujourd’hui ?



Le Maroc a fait le choix de se connecter foncièrement à sa profondeur subsaharienne. La région de Dakhla – Oued Eddahab est le hub maritime, routier et aérien qui rendra possible cette connexion. Un effort substantiel a été fait au niveau du hardware, c’est-à-dire des infrastructures, et il est important que le soft, qui s’exprime sous forme de relais, se mette en place. C’est l’enjeu adressé par la Chambre Africaine de Commerce et de Services.



Challenge : Quelles sont les missions qui lui sont assignées pour réussir la poursuite de la dynamique des investissements dans les provinces du Sud du Royaume ?

Les modalités activées pour réussir cet adressage consistent à soutenir l’effort du marketing territorial et à promouvoir l’attractivité des régions, à offrir des services à nos membres, notamment en terme d’espaces d’accueil, de logistique, de services et industriels, mais également à recruter et intéresser les PME du continent à une localisation active au niveau des zones programmées, à accélérer ce recrutement par l’implication des représentations consulaires et à apporter des solutions en termes de capital humain et de renforcement des capacités.

Challenge : Avez-vous déjà une feuille de route ? Et aussi quels en sont les principaux axes ?

C’est une feuille de route constituée de plusieurs modules. Nous avons lancé à Dakhla ce 12 novembre notre cycle Africa Business Days qui consiste à réunir des opérateurs sur les thématiques de la logistique et de la formation professionnelle. Détailler la vision du territoire à l’horizon 2030 et impliquer les acteurs économiques de la région par son appropriation et sa promotion.

Nous travaillons avec les lauréats internationaux du Maroc pour les encourager à considérer les possibilités offertes par le territoire comme un levier de changement d’échelle. Les Africa Business Days se poursuivent d’une manière alternée sur Laâyoune et d’autres villes du Royaume. L’objectif étant d’aller chercher des intérêts partout et particulièrement au niveau des PME dynamiques désireuses d’exporter leurs savoir-faire sur le continent.

Nous lançons, début mars, le concept de l’Africa Executive Meetings qui consiste à faire le tour des capitales subsahariennes et aller à la rencontre de nos membres, croiser des intérêts et connecter des énergies positives. D’autres modules seront à activer à partir du second semestre 2022.

Bio express



Abdelmounaïm Faouzi est le Président du Conseil d’administration de la société Fenie Brossette. Entrepreneur chevronné, il cumule plus de 25 années d’expériences professionnelles au Maroc, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Il est ingénieur d’état de l’école supérieure des mines de Rabat. Fenie Brossette, société cotée à la bourse de Casablanca, filiale de des sociétés Asma Invest (Fonds Saoudien) et de Zellidja (Fonds Maroco-Emirati), est un acteur de référence qui anime le marché marocain depuis plus de 90 ans et intervient dans les secteurs du BTP de l’industrie, de l’automobile et des services.