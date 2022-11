Abdesslam Bouirig, nouveau Directeur général de Wafacash

Abdesslam Bouirig prend les rênes de la Direction générale du groupe Wafacash. Lauréat de l’Ecole des Ponts Business School, de Fox School of Business (at Temple University) ou encore de IAE-France (Ecoles universitaires de management), il aura, entre autres, à poursuivre la consolidation du positionnement international de Wafacash.

Lauréat de l’Ecole des Pont Business School, de Fox School of Business (at Temple University) ou encore de IAE-France (Ecoles universitaires de management), Abdesslam Bouirig, 39 ans, a une longue expérience dans la finance. Avant sa nomination, il occupait la fonction de Directeur Métiers Leasing Afrique (Maroc, Algérie, Côte d’Ivoire Sénégal) au sein du groupe BNP Paribas. Notons qu’il a passé plus de 11 ans dans différents métiers au sein de ce groupe bancaire et de sa filiale marocaine BMCI.

