Accor met en place un dispositif spécial MRE

Les hôtels Accor au Maroc se mobilisent pour favoriser l’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE)

Le premier opérateur hôtelier au Maroc répond aux Hautes Instructions de S.M. le Roi Mohammed VI qui a exhorté tous les opérateurs du tourisme à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.

Dans ce contexte, Accor annonce la mise en place d’un dispositif proposant aux MRE une remise de 30% sur ses tarifs publics, le petit-déjeuner offert ainsi que la gratuité en chambre pour un enfant, dans toutes les marques du groupe et toutes les villes au Maroc : Fairmont, Sofitel, MGallery, Pullman, Movenpick, Mercure, Novotel, ibis et ibis budget. Cette promotion exceptionnelle est disponible pour des séjours jusqu’au 15 septembre 2021 en réservant via la plate-forme All.accor.com ou en contactant directement l’hôtel au plus tard 24h avant le début du séjour.

De plus, le groupe propose aux voyageurs de redécouvrir le Royaume à travers l’initiative #ALLFBLADNA qui propose une sélection d’expériences remarquables destinées à mettre en lumière l’exceptionnelle diversité des terroirs et territoires du Maroc.