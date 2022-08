Actifs immobiliers. Les prix en hausse au deuxième trimestre 2022

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est apprécié au deuxième trimestre de 2022 de 0,4%, en glissement annuel, ont précisé Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).



Une évolution qui se veut le résultat de la hausse de 1,8% des terrains et des diminutions de 0,2% du résidentiel et de 0,4% des biens à usage professionnel, précisent BAM et l’ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du 2ème trimestre 2022. En parallèle, le nombre de transactions a baissé de 22,5%, en liaison avec le repli de 20,4% des ventes des biens résidentiels et de 37,7% des terrains. En revanche, les ventes des biens à usage professionnel ont progressé de 7,2%.

Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 0,2%, en lien avec la baisse de 0,5% des prix des appartements. A l’inverse, les prix des maisons et des villas ont respectivement augmenté de 0,5% et 1,2%. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a accusé un recul de 20,4%, reflétant des baisses de 21% pour les appartements, de 10,5% pour les maisons et de 15,8% pour les villas.



S’agissant du foncier, les prix ont augmenté de 1,8%, et le nombre de transactions a reculé de 37,7%, fait observer ladite note. Pour leur part, les prix des biens à usage professionnel ont reculé de 0,4%, avec une baisse des prix de 0,7% pour les locaux commerciaux et une hausse de 1,9% pour les bureaux. Les transactions ont enregistré, quant à elles, une progression de 7,2%, résultat des hausses de 6,2% des ventes des locaux commerciaux et de 12,5% de celles des bureaux.