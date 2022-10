Adani, le milliardaire indien qui projette de fournir l’Europe en hydrogène Made in Morocco

Le conglomérat charbon-ports d’Adani envisage de construire des centrales éoliennes et solaires dans le Royaume du Maroc et des installations pour produire de l’hydrogène vert destiné à l’exportation, selon des sources de Bloomberg qui ont requis l’anonymat.

Le projet, qui serait le plus grand développement d’énergie propre d’Adani en dehors de l’Inde, pourrait atteindre 10 gigawatts. Ce serait presque égal à la capacité de production d’énergie installée existante du Maroc, qui comprend un total d’environ 2,8 gigawatts d’énergie éolienne et solaire.

Le développement serait livré en deux étapes de 5 gigawatts et comprend des plans pour fournir de l’électricité localement et exporter une partie de l’électricité directement vers l’Europe, poursuit la même source. Adani est également en pourparlers avec le groupe public marocain OCP pour la vente d’hydrogène, que le fabricant d’engrais pourrait utiliser comme matière première pour produire de l’ammoniac sans carbone, selon une personne distincte.

A ce jour, aucun échange au sujet de ce projet gigantesque n’a eu lieu entre Adani et les hautes autorités marocaines, notamment le ministère marocain de l’énergie, son fabricant d’engrais OCP ainsi que l’agence nationale des énergies renouvelables Masen.

Adani vise à faire de son empire le plus grand producteur mondial d’énergie propre d’ici la fin de la décennie, tout en continuant à investir massivement dans les combustibles fossiles. Il se concentre fortement sur le développement d’un secteur de l’hydrogène vert et considère le carburant à zéro émission comme la clé pour permettre la décarbonisation de l’industrie lourde en Inde et à l’étranger.

Des concurrents tels que Reliance Industries Ltd. du milliardaire Mukesh Ambani et des géants de l’énergie gérés par l’État indien comme NTPC Ltd. et Indian Oil Corp. cherchent également à figurer parmi les principaux champions du carburant propre.