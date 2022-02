Adel El Fakir : « L’ensemble de l’écosystème touristique national est fin prêt pour la reprise »

Lire aussi | Tourisme. Des partenariats avec des voyagistes internationaux et des compagnies aériennes en gestation

« C’était difficile mais en même temps le secteur a montré une résilience incroyable. Tout l’écosystème a pu se maintenir. Il y a eu une forte aide octroyée par l’Etat au tout début de la pandémie. Il a soutenu le secteur par des aides sociales », a souligné le DG de l’ONMT, ajoutant qu’un plan d’urgence vient d’être mis en place. Au sujet de l’ouverture des frontières et ses retombées sur le secteur du tourisme marocain, le DG de l’ONMT a affirmé que « le Maroc est en grande attente et l’ensemble de l’écosystème touristique attend ardemment cette journée importante que sera le 7 février, date de reprise des vols aériens ».

« Dès lundi, on pourra commencer à recevoir les voyageurs quelle que soit leur nationalité avec deux conditions simples: un pass vaccinal à l’embarquement et un test PCR négatif de moins de 48 heures. Des tests aléatoires à l’arrivée pourront être effectués et en cas de résultat positif, le voyageur sera contacté à l’endroit de sa résidence et sera confiné dans son lieu de résidence le temps d’avoir un test négatif », a-t-il détaillé.

« Nous avons les conditions pour reconstruire très rapidement les routes aériennes. Cela est en train d’être mis en place. J’invite les voyageurs français à renouer avec la destination Maroc », a aussi précisé Adel El Fakir.