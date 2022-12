Adil Douiri sur le point de racheter Aïn Ifrane

Sauf surprise, le groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de consommation des ménages, Mutandis, sera le propriétaire de la marque d’eau minérale « Ain Ifrane », exploitée jusque-là par la Société des boissons du Maroc (SBM). En effet, cette filiale du géant français Castel, cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca, a annoncé le vendredi 9 décembre dans un communiqué, avoir reçu de la part du groupe Mutandis une offre engageante portant sur l’acquisition de l’intégralité du capital social et des droits de vote de la société Euro Africaine des Eaux, ainsi que de l’activité «eau minérale».

A la recherche d’un repreneur pour son activité « eau minérale » (sa marque Aïn Ifrane et de son usine d’embouteillage) comme nous l’avions annoncé en juin dernier, la Société des boissons du Maroc (SBM, anciennement Brasseries du Maroc), filiale du géant français Castel, vient d’annoncer dans un communiqué être entrée en négociations exclusives avec Mutandis, le groupe fondé et dirigé par l’ancien ministre Adil Douiri.

Le projet de cession comprend la totalité de l’activité «eau minérale» du groupe, incluant la marque Ain Ifrane, l’usine d’embouteillage et la distribution, précise la même source. Tout indique que les deux groupes sont bien partis pour concrétiser le deal. Le 8 décembre 2022, le conseil d’administration de SBM a, en effet, validé l’offre de Mutandis et donné mandat à la direction de SBM pour poursuivre les négociations avec le groupe Mutandis de manière exclusive. L’offre est soumise à un certain nombre de conditions suspensives, indique la même source, notamment la signature de la documentation transactionnelle définitive et l’obtention des autorisations réglementaires requises pour la réalisation de l’opération. A noter que les parties ont pour objectif de réaliser l’opération d’ici le 30 juin 2023, selon le communiqué.

Comme nous l’avions indiqué en juin dernier dans un article « Le groupe français Castel met «Aïn Ifrane» en vente », Castel était en pourparlers avec deux investisseurs potentiels. Mais, la marque Ain Ifrane, confrontée à un peu moins d’une dizaine de concurrents locaux, avait enregistré plusieurs manifestations d’intérêt dont celles du gestionnaire de fonds IDI Emerging Markets, du fonds Adenia basé à Maurice, d’un autre grand fonds d’investissement de la place ainsi que la Société antillaise Groupe Bernard Hayot (GBH) qui exploite les hypermarchés Carrefour en Martinique. Pour rappel, c’est le 1er juillet 2010 que SBM a lancé officiellement la commercialisation d’Aïn Ifrane sur le marché national. C’est à Ben Smim, une région montagneuse située à quelques kilomètres d’Ifrane, qu’est née cette eau de source. Cette activité de SBM, créée en 1919, ne date pas d’aujourd’hui. En effet, le développement du pôle Eau, Sidi Harazem en l’occurrence, remonte à 1966 avec la prise de participation de SBM dans le capital de la Sotherma. En 2000, un partenariat avec Danone pour le lancement de l’eau minérale Ain Saïss avait vu le jour avant que la filiale brasserie du groupe Castel ne revienne sur le marché des eaux minérales en lançant Ain Ifrane à travers sa filiale : la Société Euro-Africaine des Eaux (EAE) qui produit depuis la bouteille Aïn Ifrane dans une usine d’une superficie de 4 400 m2 située également à Ben Smim.