ADM rappelle l’interdiction de rouler ou de s’arrêter sur la Bande d’Arrêt d’Urgence

La BAU est utilisée par les équipes d’intervention d’ADM, de la Gendarmerie Royale, de la Protection Civile, du dépannage et tout autre intervenant sur l’autoroute pour agir en situation d’urgence, explique la même source, notant que toute occupation non justifiée de cette bande pourrait mettre en péril l’assistance à temps des usagers en détresse et constitue une infraction au code de la route.