Adoption de propositions de nomination à des hautes fonctions

Au niveau du ministère l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, il a été procédé à la nomination de M. Hssain Rahaoui, au poste de directeur de l’office régional de mise en valeur agricole de Doukkala, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement. Pour sa part, M. Tarik Bouattioui a été nommé Directeur financier au sein du même département.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Houssine Azeddoug a été nommé président de l’université Hassan II de Casablanca. Concernant le ministère de l’Industrie et du commerce, Mme Ayda Fathi a été nommée Directrice de l’industrie automobile. Pour ce qui est du ministère de la Santé et de la protection sociale, M. Brahim Oubaha a été nommé président de la Fondation Hassan II des œuvres sociales de la Santé, selon la même source.

