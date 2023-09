Aeria Mall. Levée de boucliers des locataires contre le maître des lieux

Près d’une vingtaine de locataires regroupant l’essentiel des marques qui y ont pignon sur rue et qui ont fait le succès, somme toute relatif, du centre promu initialement par Anfa Realties, se sont regroupés en un collectif pour manifester au propriétaire une kyrielle de doléances quant aux dysfonctionnements d’exploitation et, surtout, annoncer la suspension du paiement des loyers.

Cette décision a pris de court le gestionnaire et surtout le nouveau propriétaire majoritaire, un OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) géré par le groupe Attijariwafa bank et qui vise un rendement locatif annuel net d’au moins 6% net.

Lire aussi | Le groupe La Fonda se lance dans les espaces de café premium

La raison de cette levée de boucliers réside dans le mécontentement des locataires quant à la médiocrité des services basiques notamment la climatisation régulièrement défaillante mais également le fait d’avoir anticipé à tort l’inauguration avec un taux d’occupation à peine supérieur à 50% des 25.000 mètres carrés de surface commerciale qu’offre l’Aeria Mall, ce qui n’a pas encouragé les visiteurs à affluer en masse et, par ricochet, mis à mal les comptes des commerces ouverts.

Des négociations sont toujours en cours pour trouver une solution qui arrangerait tout le monde mais le collectif des locataires est déterminé à ne pas revenir au niveau du loyer contractuel tant que les engagements du propriétaire ne sont pas respectés et que le centre commercial fonctionne au ralenti avec une fréquentation fortement écrêtée.

Lire aussi | Nomination. Grégoire de Saint Lager, nouveau PDG de Mobilize Financial Services Maroc

Rappelons que le centre commercial Aeria Mall avait ouvert le 1er mars 2023 en comptant sur la présence de marques internationales et locales du Retail (Marjane, Flo, Adidas, Samsung, Yves Rocher, Celio, Commando 75, etc.) et en s’appuyant sur une Food hall, d’un centre de beauté, d’un cinéma, d’une salle de sport, de services divers pour charmer le public…mais des erreurs de casting et d’exploitation ont fini par enrayer le démarrage escompté. A suivre !