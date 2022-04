Aérien. Air Europa annonce son retour au Maroc

La compagnie aérienne espagnole Air Europa annonce la reprise de sa liaison Madrid-Marrakech, qui marque son retour dans le ciel marocain. Le transporteur aérien ibérique, explique que la réouverture de cette ligne s’inscrit dans le cadre du plan de croissance activé par la compagnie, qui prévoit d’adapter l’activité aux besoins du marché et de la demande et de retrouver progressivement une exploitation complète.

Dans le détail, la compagnie propose deux vols par semaine entre sa base à Madrid-Barajas Adolfo Suarez et l’aéroport de Marrakech-Menara (dimanche et jeudi). La même source précise que cette liaison, qui a commencé à être exploitée en 2017, a toujours été performante avant l’apparition de la pandémie liée au Covid-19, ajoutant qu’elle est convaincue qu’elle continuera à l’être. Force est de noter que Air Europa propose plus de 32.500 sièges vers l’Afrique du Nord cette année et prévoit un taux d’occupation moyen d’environ 75% dans les mois à venir.

