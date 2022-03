Aérien. Austrian Airlines va reprendre ses vols sur Marrakech

Lire aussi | Saison estivale 2022. L’ONMT conclut un partenariat record avec Ryanair

« Marrakech complète parfaitement notre portefeuille de destinations de vacances sur les vols court et moyen-courriers et offre à nos clients une pause bien méritée pendant les mois d’hiver. Nous élargissons continuellement notre réseau et renforçons ainsi la fonction d’Austrian Airlines en tant que réseau rouge-blanc-rouge porte-drapeau à l’aéroport de Vienne », précise le directeur commercial d’Austrian Airlines, Michael Trestl.

Le site d’information rappelle que la compagnie aérienne a exploité pour la première fois la liaison Vienne-Marrakech il y a près de deux décennies en 2006, et qu’elle est finalement devenue l’une des liaisons les plus vendues d’Austrian Airlines avant d’être temporairement interrompue en raison de la pandémie de COVID-19.

Lire aussi | L’ONMT se lie à Tripadvisor pour un focus sur le marché américain et israélien

Notons qu’avant la pandémie, Austrian Airlines desservait la ville ocre une fois par semaine, l’incluant généralement dans l’horaire d’hiver et exploitant l’Airbus A319 pour le vol. Dès octobre prochain, Austrian Airlines devrait donc opérer ses vols avec un appareil Airbus A320.