Aérien. Le Canada rouvre les vols directs en provenance du Maroc

En rouvrant ses frontières aux voyageurs étrangers en septembre, le Canada avait cependant exclu les vols directs en provenance du Maroc. Désormais, les voyageurs entièrement vaccinés et ceux non vaccinés autorisés à entrer sur le sol canadien pourront à compter du 29 octobre courant prendre des vols directs du Maroc vers le Canada, et ce, dans le respect des règles sanitaires.

Pour mémoire, le gouvernement canadien avait suspendu le 29 août dernier tous les vols directs de passagers en provenance du Royaume à la suite d’une recommandation de l’Agence de la santé publique du Canada. Ce même gouvernement mettait en exergue une augmentation du nombre de résultats positifs relatif aux tests de dépistage de la Covid-19 chez les voyageurs arrivant du Maroc au Canada.

Depuis, la situation sanitaire s’est considérablement améliorée dans le Royaume. C’est la raison pour laquelle l’Agence de la santé publique du Canada a recommandé à Transports Canada de lever les restrictions ayant été édictées à l’égard du Royaume.

Toujours est-il que des mesures de santé publique supplémentaires seront mises en place dans le cadre la reprise de ce trafic aérien. Ainsi, les voyageurs devront ainsi présenter un résultat négatif à un test PCR qui devra être effectué dans les 72 heures précédant le départ. Outre ce résultat négatif, les voyageurs pourront aussi présenter la preuve d’un résultat positif à un test de dépistage moléculaire fait dans les 14 à 180 jours avant le départ prévu vers le Canada.

A noter que les voyageurs devront téléverser avant le départ les renseignements sanitaires pertinents dans l’application ArriveCAN, au moyen de l’application mobile ou du site Web. En outre, ils devront porter un masque pendant tout le voyage. Les autorités canadiennes précisent que les voyageurs qui ne sont pas en mesure de satisfaire à ces exigences se verront refuser l’embarquement.