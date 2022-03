Aéronautique : le français AD Industries inaugure son nouveau site industriel à Casablanca

Avec la reprise de l’activité aéronautique mondiale, le Groupe AD Industries accélère son implantation au Maroc. Les activités de production du nouveau site d’ADIMA Casablanca, concernent les activités de chaudronnerie avec des moyens de découpe, de formage, pliage et de soudure de haute technologie, les activités d’usinage ; fraisage, tournage, rectification sur des moyens numériques et conventionnels. Le site dispose également d’une ligne d’assemblage permettant l’intégration des pièces fabriquées dans des ensembles complexes. Le site a lancé des recrutements importants en partenariat avec l’Institut des Métiers Aéronautiques (IMA). Les effectifs du Groupe AD Industries compteront ainsi plus de 150 personnes sur les Sites de Tanger et Casablanca d’ici la fin 2022. Le Groupe AD Industries a l’ambition d’atteindre un effectif de plus de 400 personnes d’ici 3 ans.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Evrard Willemaers, PDG du Groupe AD Industries. « Ce projet amorce une nouvelle phase de développement de l’écosystème locomotive de Boeing et de la chaine de valeur du secteur aéronautique marocain. Sa mise en œuvre conforte l’émergence de nouveaux métiers de plus en plus complexes et novateurs tels que la fabrication des pièces moteurs, renforçant ainsi le positionnement du Royaume dans des activités à forte valeur ajoutée et le développement de la supply chain locale du secteur » a déclaré le ministre.

Le Groupe AD Industries est déjà présent au Maroc depuis plus de 10 ans avec son unité de Tanger spécialisée dans la production de pièces en matériaux composites. L’usine de Tanger réalise essentiellement des produits pour l’aéronautique civile et la radiologie médicale. Le site industriel de Casablanca complète la présence du Groupe AD Industries en offrant une panoplie complète dans un mix métallique / composite de haute technologie pour produire des pièces et ensembles complets au Maroc.