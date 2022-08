Aéroports. Le trafic de passagers poursuit sa bonne dynamique au Maroc 

La reprise du trafic aéroportuaire se confirme. Les aéroports du Royaume ont enregistré à fin juillet 2022 un volume de trafic commercial de 9 813 316 passagers à travers 89 648 mouvements aéroportuaires pour l’ensemble des aéroports, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Soit des taux de récupération largement positifs par rapport à la même période de 2019.

Dans le détail, et concernant le trafic aérien cumulé durant les sept premiers mois de l’année, l’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli 3 699 215 passagers via 34 742 vols, soit des taux de récupération de l’ordre respectivement de 64% et de 67% respectivement. Durant le mois de juillet 2022, la plupart des aéroports ont atteint, voire dépassé, le volume du trafic passager enregistré durant la même période de 2019.