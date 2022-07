Aéroports. Plus de 7,43 millions de passagers enregistrés au premier semestre au Maroc

Dans le détail, les aéroports nationaux ont connu un taux de récupération par rapport à la même période de l’année 2019 de 64% pour les passagers et de 72% pour les mouvements aéroportuaires, et ce, en dépit de la reprise tardive du trafic international qui n’a eu lieu qu’à partir du 7 février dernier, toujours selon l’Office. Première plateforme aéroportuaire du Royaume, l’aéroport Mohammed V a accueilli à fin juin dernier 2 756 685 passagers à travers 27 258 vols, avec un taux de récupération important de 59% par rapport à la même période en 2019.

La deuxième plateforme aéroportuaire est celle de Marrakech Menara qui a enregistré un nombre de 1 764 080 passagers avec un taux de récupération de 56%, suivi de l’aéroport Agadir Al Massira qui a cumulé un trafic aérien commercial de 613 917 passagers, soit un taux de récupération de 63%. Par ailleurs, l’ONDA a fait savoir que les premiers taux de récupération ont été enregistrés par les aéroports de Tétouan, Guelmim et Oujda, et sont respectivement de 444%, 126% et 104%.



Toujours est-il que le trafic aérien de passagers mensuel a également suivi cette tendance haussière, constatée depuis la reprise du trafic international, grâce à l’avènement de la période des vacances et au lancement de l’opération Marhaba, toujours selon l’Office.



Durant le premier semestre 2022, les mouvements aéroportuaires sont de 70 680, contre 98 793 mouvements enregistrés durant la même période de 2019, soit un taux de récupération de 72%. La part de l’aéroport Mohammed V est de 39% de ce trafic, celle de Marrakech Menara (20%), et celle de Tanger Ibn Batouta (9%).

A noter que le fret aérien a enregistré un taux de récupération de 75% par rapport à la même période de 2019, précise l’ONDA, ajoutant qu’il s’est établi à 36 296 tonnes contre 48 696 tonnes la même période en 2019.