Africa Business School de l’UM6P reçoit une distinction internationale pour son programme « Beyond »

Ce prix international récompense Africa Business School pour son excellence académique et pédagogique dans l’accompagnement des entreprises clientes. Il démontre l’efficacité d’ABS dans la construction d’un leadership inspirant et efficace à tous les niveaux en contribuant à une culture de leadership inclusive et transformatrice.

Africa Business School (ABS), école de commerce de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a reçu le prix « Gold EFMD Talent Development Award » pour son programme « Beyond ». Cette distinction internationale récompense les programmes de leadership et de développement les plus remarquables créés chaque année par des entreprises et des partenaires académiques.

Beyond est un programme de deux ans destiné à faire face à l’évolution du monde et à offrir aux participants de nombreuses possibilités d’apprendre, d’explorer, d’exercer une influence distinctive et de grandir en suivant leurs objectifs. La première cohorte de 50 participants du programme a alterné entre l’apprentissage scolaire en dehors du travail et l’apprentissage par l’action en cours d’emploi.

« Le programme Beyond, compte tenu de son lien fort avec le terrain, a bouleversé à la fois la conception des programmes personnalisés et la finalité de ces programmes, qui, outre la montée en compétence des employés, est devenu un puissant moteur de changement au sein de l’entreprise », a déclaré Yasmina Lamtiri, directrice des programmes personnalisés à Africa Business School.

Ce prix récompense les programmes de leadership et de développement les plus remarquables créés chaque année par des entreprises et des partenaires académiques. La qualité pédagogique et l’impact organisationnel du programme font l’objet d’une attention particulière lors de la sélection des lauréats. Le jury prend en compte quatre critères principaux : la qualité et la documentation du dossier déposé, l’engagement des deux parties et la relation partenariale, la pertinence du programme de formation proposé (conception et méthodes pédagogiques, mesure d’impact et suivi des participants, livrables…), et l’impact direct sur les activités de l’entreprise.

Créée en 2016, Africa Business School, école de commerce de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), se veut une Business School de premier plan en Afrique axée sur la recherche et l’enseignement. La Business School a pour ambition de répondre aux défis les plus cruciaux auxquels sont confrontés l’Afrique et le monde en général, en étant dédiée au développement des futurs leaders du continent, à travers la formation, la recherche et l’innovation.

