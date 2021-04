Africa Motors : DFSK lance une nouvelle méga-tombola

Africa Motors, distributeur de la marque DFSK, lance une nouvelle tombola pour le bonheur de sa clientèle.

Le premier tirage au sort de cette nouvelle tombola a été effectué le 7 avril au sein du showroom de la marque situé au km 12 sur l’autoroute reliant Casablanca à Rabat. Cette nouvelle tombola permettra à Africa Motors de distribuer 1 million de DH sur 10 mois, à raison de 10 gagnants tirés au sort chaque mois, et qui empocheront 10.000 DH.

« Après la première tombola que nous avons lancée au courant de 2020 et qui s’est achevée en février dernier avec la distribution de gros lots dont le premier prix étant une voiture de luxe DFSK- Glory IX5 d’une valeur de 299.000 DH, le deuxième, un SUV (de marque Glory) d’une valeur de 239.000 DH, et le troisième, un véhicule d’une valeur de 94.000 DH, nous avons décidé d’enchaîner avec cette nouvelle tombola pour maintenir le lien avec nos clients. Il s’agit cette fois-ci d’une nouvelle formule », a expliqué Hamid Benkirane, Brand manager de DFSK. « La tombola de l’année dernière a été un franc succès, ce qui nous a convaincus de lancer celle-ci avec une fréquence beaucoup plus importante sur toute l’année avec 10 clients qui seront tirés au sort par mois pour gagner 10.000 DH. La seule condition pour y participer est de venir acheter un véhicule chez nous », a-t-il ajouté. Hamid Benkirane a aussi fait remarquer la marque a aussi lancé des promotions sur plusieurs modèles dont la DFSK- Glory IX5.

