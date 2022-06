Africa Re rend un vibrant hommage à Hassan Boubrik

Africa Re, dont le Maroc est membre fondateur depuis 1976, est une compagnie de réassurance intergouvernementale panafricaine qui œuvre en faveur du développement économique du continent à travers la promotion et le renforcement des activités nationales de l’assurance et de la réassurance dans les pays africains et le développement des capacités de rétention, aussi bien nationales que régionales. Basée au Nigéria, cette compagnie de réassurance internationale avait pour objectif de limiter les sorties de devises du continent et favoriser le développement du marché de l’assurance en Afrique. Africa Re opère aujourd’hui dans pas moins de 42 pays de l’Union africaine, grâce à 113 compagnies d’assurance et de réassurance africaines.