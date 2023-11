African Football League : Le WAC arrivé à Tunis. Objectif : poinçonner son billet pour la finale

Le Wydad Casablanca effectue un déplacement décisif en Tunisie pour affronter, mercredi au stade Hammadi Agrebi, l’Espérance sportive de Tunis, en match retour de la demi-finale de la toute nouvelle African Football League.



Gonflés à bloc par une précieuse victoire (1-0) en match aller, dimanche dernier au Complexe sportive Mohammed V de Casablanca, les hommes de Adel Ramzy devront confirmer au match retour, afin de composter leur billet pour la finale. Une tâche qui ne sera certainement pas de tout repos, devant un public complètement acquis à la cause de l’équipe locale de l’ES Tunis.



Lors de ce derby 100% nord-africain, le Wydad, qui a su tirer parti de l’avantage d’évoluer à domicile à l’aller, et l’ES Tunis, qui sera appelée à se racheter après sa défaite à Casablanca, joueront toutes leurs cartes pour décrocher le précieux billet de qualification à la finale de l’African Football League, et pourquoi pas entrer dans les annales de l’histoire du football africain comme l’équipe ayant décroché le premier titre de cette compétition.

