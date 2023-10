African Football League : Victoire du WAC chez les Nigérians de Enyimba en 1/4 de finale aller

Le capitaine Yahya Jabrane est devenu le premier buteur des Rouge et Blanc dans cette compétition, en transformant un pénalty à la 39-ème, obtenu par Ayoub El Amloud. Un résultat favorable sur la pelouse d’Enyimba, à même d’augmenter le capital confiance des Wydadis, avant le match retour prévu le 25 octobre à Casablanca.

En cas de qualification, le WAC affrontera le Tout Puissant Mazembe ou l’Espérance sportive de Tunis. Les Lushois se sont imposés, tôt dans la journée, face aux Tunisois (1-0). La Ligue Africaine de football accueille en cette première édition huit équipes d’élite venues des quatre coins du continent.



Il s’agit du TP Mazembe (RD Congo), Espérance Tunis (Tunisie), Enyimba FC (Nigeria), Wydad Athletic Club Casablanca (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Al Ahly (Egypte), Atlético Petroleos de Luanda (Angola), et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Cette première édition est un test, un moyen de mesurer l’impact et l’attractivité du tournoi. D’après la Confédération africaine de football (CAF), il est envisagé d’augmenter le nombre de participants dans les éditions futures afin d’intégrer davantage de clubs et de diversifier encore plus la compétition.