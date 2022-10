Afrique du Nord. Voici le classement des meilleures banques marocaines

Concrètement, les banques égyptiennes et marocaines, entre autres, sont présentes en nombre. Si la plus haute marche du podium est occupée par National Bank of Egypt, suivi de son homologue Bank Misr, c’est Attijariwafa bank qui s’adjuge la troisième marche de ce podium régional, suivie de la Banque centrale populaire du Maroc. À la sixième place, on retrouve Bank of Africa-Groupe BMCE. Le top 20 régional de nos confrères d’African Business intègre également la Société Générale Marocaine des Banques (12 ème ), le Crédit Agricole du Maroc (14 ème ) et la BMCI Maroc (17 ème ).

Selon le dernier classement annuel des 100 meilleures banques d’Afrique concocté par le magazine African Business, les organismes bancaires au Maroc tirent favorablement leur épingle du jeu par rapport à leurs homologues d’Afrique du Nord. En effet, et selon un classement plus affiné de nos confrères, six institutions financières marocaines figurent dans le top 20 des banques les plus puissantes de la région à fin 2021.

De belles performances des organismes bancaires marocains qui sont à mettre au crédit de leurs stratégies respectives de développement sur le continent. Faut-il souligner qu’au cours desdix dernières années, ils ont tissé leur toile notamment en Afrique de l’Ouest, absorbant de nombreuses institutions financières locales.

Comme l’explique African Business, si l’Égypte a de loin la plus grande population, le Maroc a pu en revanche s’appuyer sur une économie plus stable pendant de nombreuses années, le secteur privé jouissant d’une plus grande marge de manœuvre. Par ailleurs, l’une des grandes différences entre les banques marocaines et égyptiennes résulte dans le fait que de nombreux groupes bancaires égyptiens continuent de se concentrer sur leur vaste marché intérieur.

Cependant, et toujours selon nos confrères, cette différence dans les stratégies entre banques marocaines et égyptiennes pourrait s’estomper au fil du temps. En effet, les opérateurs bancaires égyptiens commencent à accorder plus d’attention aux opportunités business sur le continent, notamment plus au sud. À titre d’exemple, la Banque Nationale d’Égypte a ouvert depuis peu sa première succursale au Soudan du Sud en juin dernier, l’objectif étant de soutenir les investissements dans l’un des plus jeunes pays d’Afrique par des entreprises égyptiennes, ainsi que pour accompagner les nombreux travailleurs égyptiens qui y opèrent.

A l’échelle continentale, Attijariwafa bank, Banque Centrale Populaire et Bank of Africa – BMCE Group arrivent respectivement 5ème, 8ème et 10ème position. Faut-il préciser que dans le top 100 des plus importantes banques en Afrique, c’est la Standard Bank Group d’Afrique du Sud qui s’adjuge la plus haute marche du podium. Elle est suivie par ses deux homologues égyptiens National Bank of Egypt et Banque Misr.