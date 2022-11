Afrique. Lead Academy Maroc parmi les 30 académies sportives qui recevront un financement de l’AFD

C’est en collaboration avec Play International et l’Institut Diambars que l’AFD a lancé, jeudi 3 novembre, à Saly au Sénégal un programme sur le continent dont le but est d’apporter du financements et de l’expertise à des académies sportives en Afrique, dont 30 recevront ainsi un financement. Plus de 2,6 milliards de FCFA (3,9 millions d’euros) ont été mobilisés par l’AFD pour soutenir des académies sportives en Afrique, reconnues pour leur engagement auprès des jeunes issus de tous milieux, afin de développer leur expertise et démultiplier leur impact, en particulier en matière d’éducation et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, selon un communiqué .

Il y a un an, le Président Français Emmanuel Macron a pris l’engagement de soutenir le sport en Afrique. Suite à cela, l’Agence française de développement (AFD) a lancé un programme sur le continent dont le but est d’apporter financements et expertise à des académies sportives. Lead Academy Maroc, figurant parmi les 30 académies sportives en Afrique qui recevront un accompagnement de l’AFD, a été sélectionnée pour la phase pilote.

Le projet a pris forme suite à l’annonce du Président français Emmanuel Macron, lors du sommet Afrique-France du 8 octobre 2021. Laquelle annonce a engagé son pays dans l’accompagnement du développement du sport en Afrique comme vecteur d’émancipation. Les académies seront choisies pour leur engagement auprès des jeunes issus de tous les milieux.

Pour l’année en cours, 4 académies dans 6 pays africains ont été sélectionnées pour une phase pilote. Parmi celles-ci, Lead Academy Maroc. Lancée en 2019, cette dernière basée à El Mansouria (près de Mohammedia) dispense une formation académique et sportive d’élite ainsi que des ateliers de compétences de vie aux filles et aux garçons, âgés de 8 à 18 ans, représentant un ensemble diversifié de communautés proches de Mohammedia. Son ambition : créer une génération de leaders compétents à travers une éducation de qualité et une formation footballistique d’élite. L’Académie, qui fait partie d’un réseau dynamique d’académies de leadership progressistes baptisées Lead Africa, donne accès aux nouvelles opportunités pour aux jeunes défavorisés, sur et en dehors du terrain. Les élèves athlètes bénéficient de deux heures d’entraînement sportif par jour. L’académie propose des programmes sportifs complets qui se basent sur des techniques innovantes et encouragent la créativité.

L’académie suit le programme du ministère de l’Éducation nationale. Les plans de cours rejettent l’apprentissage par cœur pour favoriser un environnement de classe dynamique, immersif et enrichissant. Le programme de cours académiques est complété par des formations en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), français, littérature, etc. Lors d’une journée type, les étudiants-athlètes passent leur journée à l’académie de 8h30 à 18h00. Après leurs cours académiques à l’école primaire El Massira, ils reçoivent un déjeuner, des cours ainsi qu’un entrainement quotidien de football.

A noter que l’autre Lead Academy présente au Liberia a été également retenue pour cette phase pilote ainsi que SEED Academy lancée au Sénégal dans la discipline du basket-ball. La troisième académie est la Serge Betsen Academy présente au Cameroun et au Mali. Elle offre un soutien scolaire et un suivi médical en plus des techniques de jeu du rugby. La dernière des bénéficiaires est la Sunward Park High School en Afrique du Sud. En 2023, le programme projette de lancer un appel à projets pour le recrutement de nouvelles académies. D’ici 2025, il espère porter à 30 le nombre de ces académies.