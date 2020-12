Afrique : les exportations marocaines en augmentation annuelle moyenne de 10% depuis 2009

Les échanges commerciaux entre le reste du continent africain et le Maroc sont dans une bonne dynamique depuis 2009. Les statistiques disponibles montrent que les échanges commerciaux entre le Maroc et le reste de l’Afrique ont affiché une croissance annuelle moyenne de 6,1% sur la période 2009-2019. Les détails.

Selon les données, la part de ces échanges par rapport au volume global des échanges commerciaux du royaume se situe à 5,1% en 2019. On apprend qu’au cours de cette période, ces échanges ont été marqués par un changement structurel dès 2015, année à partir de laquelle le solde commercial du Maroc devient excédentaire. Notons que ce résultat est dû à une progression des exportations plus importante que celle des importations. Ainsi, les ventes de marchandises à destination de l’Afrique ont presque triplé durant les dix dernières années pour s’établir à 21,6 milliards de DH en 2019, tandis que les importations se sont chiffrées à 17,9 milliards de DH, contre 13,7 milliards de DH en 2009. Le solde commercial de ces échanges enregistre un excédent en faveur du Maroc, se situant à +3,7 milliards de DH en 2019 contre un déficit de 5,5 milliards de DH constaté en 2009.

Lire aussi| Industrie : l’américain Adient poursuit sa politique d’investissement dans le Royaume



Les statistiques montrent que le taux de couverture s’est également amélioré de 60,6 points à 120,8% en 2019 et qu’il a atteint son niveau le plus haut en 2017 avec 145,6%. Parallèlement, les exportations marocaines à destination de l’Afrique ont enregistré un taux d’accroissement annuel moyen de 10% au cours de la dernière décennie. Ces ventes sont caractérisées par une diversification des marchés de destination et des produits exportés. On note aussi une diversification des marchés de destination des exportations marocaines. En 2019, le Djibouti et le Sénégal sont les premiers clients du Royaume dans le continent africain avec une valeur de 2,1 milliards de DH, chacun, suivis par la Mauritanie (1,9 milliard de DH), la Côte d’Ivoire (1,8 milliard de DH) et l’Algérie (1,5 milliard de DH). Les exportations marocaines à destination de ces pays ont représenté 43,5% du volume global des exportations du Maroc à destination de l’Afrique en 2019.

Lire aussi| Aradei Capital : l’introduction en Bourse souscrite plus de 4 fois [Vidéo]



Par secteur, les exportations du Maroc vers l’Afrique ne se limitent pas aux produits alimentaires, indique la revue, notant que d’autres produits constituent l’offre exportatrice nationale, notamment les ventes des produits de l’industrie chimique (30,1% du total des exportations en 2019) et celles de l’agriculture, sylviculture, chasse (3,2%) et ce, au détriment des exportations des produits de l’industrie alimentaire (25,1%), de l’industrie automobile (4,1%) et de la métallurgie (2,1%).



S’agissant des importations, elles ont réalisé un taux d’accroissement annuel moyen de 2,7% entre 2009 et 2019. L’Egypte est le premier fournisseur du Maroc au niveau continental avec 36,2% du total des importations en provenance de l’Afrique, suivie de l’Algérie et de la Tunisie avec respectivement 27,6% et 13,2%. Ces trois pays s’accaparent 77% du total. Par secteur, la structure des importations en provenance de l’Afrique en 2019 est de plus en plus diversifiée. Plusieurs secteurs ont commencé à prendre du poids tels que la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (4,5% en 2019 contre seulement 2% en 2009), la fabrication de meubles industries diverses (3% en 2019 contre 0,6% en 2009). Les importations des extractions de houille, de lignite, de tourbe ont reculé à 16,2% en 2019 et du raffinage de pétrole et autres produits d’énergie à 22,4%.