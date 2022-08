Afrique. Les Fintechs montent en flèche

En dépit des défis politiques et économiques et d’une pandémie mondiale, la fintech africaine monte en flèche. Entre 2020 et 2021, « le nombre de start-ups technologiques en Afrique a triplé pour atteindre environ 5.200 entreprises. Un peu moins de la moitié d’entre elles sont des fintechs, qui se font un devoir d’augmenter les services financiers traditionnels », indique le rapport.

L’analyse de McKinsey montre que les fintechs africaines ont déjà fait des percées significatives sur le marché, avec des revenus estimés à environ 4 à 6 milliards de dollars en 2020 et des taux de pénétration moyens compris entre 3 et 5% (hors Afrique du Sud). Ces chiffres sont conformes aux chiffres des leaders mondiaux du marché.

Une mutation structurelle

Si le secteur dans son ensemble peut atteindre des niveaux de pénétration similaires à ceux observés au Kenya, un pays avec l’un des niveaux de pénétration des technologies financières les plus élevés au monde, nous estimons que les revenus des technologies financières africaines pourraient atteindre huit fois leur valeur actuelle d’ici 2025. Les services financiers africains subissent une mutation structurelle.

L’analyse de McKinsey estime que le marché des services financiers en Afrique pourrait croître d’environ 10% par an, atteignant environ 230 milliards de dollars de revenus d’ici 2025 (150 milliards de dollars hors Afrique du Sud, qui est le marché le plus grand et le plus mature du continent).

En tant qu’industrie de démarrage à la croissance la plus rapide en Afrique, le succès des entreprises fintech est alimenté par plusieurs tendances, notamment l’augmentation de la possession de smartphones, la baisse des coûts d’Internet et l’extension de la couverture du réseau, ainsi qu’une urbanisation rapide de la population. La pandémie de Covid-19 a accéléré les tendances existantes vers la numérisation et créé un environnement fertile pour les nouveaux acteurs technologiques, même si elle a causé des difficultés importantes et perturbé des vies et des moyens de subsistance à travers le continent.

Les marchés africains des technologies financières sont au début d’une période de croissance exponentielle si, comme prévu, ils suivent la trajectoire de marchés plus matures tels que le Vietnam, l’Indonésie, et l’Inde.

Alors que les opportunités de croissance des technologies financières sur le continent africain sont importantes, dans certaines régions, le marché adressable total (la catégorie pertinente de clients viables) est limité par des contraintes d’infrastructure. Ceux-ci incluent généralement une faible pénétration de la téléphonie mobile et d’Internet sur certains marchés, un manque de couverture d’identification et des rails de paiement limités – l’épine dorsale de tous les transferts d’argent numériques.

Une des priorités pour les fintechs en Afrique demeure celle de faire face à un cadre réglementaire financier fragmenté. Les fintechs peuvent constater qu’elles ne sont pas capables de s’adapter assez rapidement à certains marchés pour suivre la réglementation, qui, avec le degré d’application, peut parfois changer rapidement.

Sur d’autres marchés, les fintechs peuvent constater qu’elles évoluent plus rapidement que les régulateurs, ce qui crée une toute nouvelle série de défis.

Gérer la rareté

Après des investissements fintech record en 2021, le financement ralentit, en particulier pour les start-ups en phase de démarrage. Mais avec les opérateurs historiques qui commencent à rattraper les perturbateurs, les fintechs ne peuvent pas se permettre de ralentir leur progression. Cela suggère qu’elles devront probablement se serrer la ceinture pour s’adapter à une nouvelle réalité de financement de capital-risque, Y Combinator (YC), un booster de start-up technologique basé aux États-Unis, a conseillé à sa communauté de plus de 7.000 fondateurs d’anticiper et de planifier au pire, réduire les coûts et étendre leur piste parce que « pendant les ralentissements économiques, même les fonds de capital-risque de premier plan ralentissent leur déploiement de capital.

Parmi les contraintes des fintechs africaines, une faible participation locale au financement par capital-risque. Il est ainsi nécessaire de trouver des moyens de stimuler l’investissement intérieur. Actuellement, environ 70% des start-up fintech sont financées par des investisseurs dont le siège se trouve hors d’Afrique, la plupart d’entre eux en Amérique du Nord.

La fuite des cerveaux

La Banque mondiale estime qu’il y a chaque année une importante « fuite des cerveaux » des professionnels des technologies de l’information et des communications des pays à revenu faible et intermédiaire.

Les fintechs devront relever ce double défi de la raréfaction des capitaux et de la concurrence croissante pour les talents pour prospérer à l’avenir. Garantir une gouvernance d’entreprise de classe mondiale est susceptible d’être un facteur essentiel pour permettre aux fintechs de naviguer sur ce terrain incertain et fragmenté, de gérer la rareté et d’atteindre avec succès l’échelle et la rentabilité.

Il existe trois grandes caractéristiques d’un modèle de gouvernance d’entreprise sain : une culture forte, un engagement productif des parties prenantes et une stratégie de gestion des talents claire pour renforcer les capacités de l’organisation.

A l’aube d’une nouvelle ère, les acteurs de la fintech en Afrique ont de bonnes raisons d’être confiant ; des espaces blancs importants et des opportunités mal desservies existent toujours sur tous les marchés. Cependant, le chemin à parcourir ne sera pas sans heurts. En plus des obstacles existants, le resserrement de l’environnement de financement exercera probablement plus de pression sur le secteur naissant de la fintech en Afrique.