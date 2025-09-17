Afrique: Tanger Med accueille le gotha de l’activité portuaire

Tanger Med tient, les 17 et 18 septembre, la 2ème édition du TOC Africa, sous le thème « Commerce, droits de douane et tensions… Comment avancer ? » L’événement, organisé en partenariat avec TOC Worldwide, rassemble des acteurs portuaires et logisticiens 66 pays, dont 41 pays africains, ainsi que près de 20 autorités portuaires et plus de 50 speakers internationaux.

Les éditions de TOC (Terminal Operations Conference), considérées comme un événement mondial clé pour stimuler le secteur maritime et logistique, sont annuellement organisées dans les centres névralgiques du commerce mondial: Rotterdam pour l’Europe, Singapour pour l’Asie et Panama pour l’Amérique.

Son retour à Tanger, après une première édition réussie en 2023, met en lumière le rôle déterminant de Tanger Med, premier port à conteneurs d’Afrique et de la Méditerranée, en tant que point nodal du commerce maritime mondial situé sur le détroit de Gibraltar et hôte officiel de l’édition 2025.

Lire aussi | Tanger Med. La plateforme industrielle capte un afflux inédit d’investissements dépassant les 10 milliards de DH en 2024

Au cours de la séance d’ouverture, en présence de Paul Holloway, patron de TOC Worldwide, Mehdi Tazi Riffi, Directeur général de l’Agence Spéciale Tanger Med, a déclaré que cette édition intervient à un moment où notre industrie fait face à des défis multiples, notamment les transformations du commerce mondial, la transition énergétique et la décarbonation.

Ces thématiques et d’autres reflètent « à la fois le dynamisme de notre secteur, l’ampleur des défis mais également des opportunités », a poursuivi M. Tazi, relevant que Tanger Medassume «pleinement notre rôle de plateforme portuaire et logistique de référence, au service à la fois des chaînes d’approvisionnement mondiales et du développement régional».

Lire aussi | Tanger Med accompagne le virage du secteur maritime vers les carburants propres

Le programme décline les grands sujets à l’agenda de la communauté maritime et logistique africaine: le port comme catalyseur du commerce et de la coopération en Afrique ; la place des ports africains dans le commerce mondial, les chaînes d’approvisionnement africaines, leurs défis et opportunités, l’investissement dans le commerce intra-africain et les corridors logistiques, la durabilité et le changement climatique, la maturité digitale du secteur portuaire africain, et enfin l’efficacité des opérations de terminaux portuaires.

Ce rendez- vous incontournable a pour objectif de réunir les acteurs clés du secteur maritime et logistique en Afrique et dans le reste du monde, pour échanger, débattre et réseauter. En plus d’un programme instructif sur deux jours, TOC Africa propose également une exposition mettant en avant les dernières innovations en matière d’équipements portuaires, de machines et de technologie.