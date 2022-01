Agadir. Un parc safari de 20 hectares pour admirer les lions en liberté

Le Maroc devrait également bientôt voir son premier parc du genre ouvrir ses portes à Agadir. Derrière ce projet inédit dans le Royaume, un Marocain qui a l’expérience de ce type de parcs en Afrique du Sud. En effet, Hakim Abdel Hafid, biologiste de formation, a longtemps travaillé dans ce pays en tant que responsable de l’élevage de lions dans deux réserves.

Ce Marocain qui est aussi lui-même devenu propriétaire d’un parc privé en Afrique du Sud, a décidé de faire profiter son pays de son expérience. Mieux encore, Hakim Abdel Hafid, entend apporter, à travers ce projet où il est associé-gérant, une valeur ajoutée à l’offre touristique marocaine.

Baptisé « The Lion Park of Drarka », le projet est situé dans la commune de Drarga, la même qui accueille Croco Parc ouvert en 2015. Il compléterait ainsi l’offre déjà proposée pour visiter ce parc animalier. Son maitre d’œuvre est Aquila Morocco, une société basée à Marrakech où siègent plusieurs associés internationaux opérant dans le domaine.

Les travaux de construction du parc dont le permis de construction a été délivré le 14 mars 2021, ont débuté depuis un mois.

Ce n’est pas la première fois qu’un projet de Parc Safari est annoncé à Agadir dans la commune de Drarga. En septembre 2016, les autorités avaient approuvé un projet de Parc Safari. Ce projet a été abandonné. C’est d’ailleurs, sur ce même site que le Lion Park de Drarga est en train d’être déployé. Il s’agit d’un terrain forestier de 20 hectares.

Si le projet « Safari Parc » prévoyait initialement sur ce site d’autres activités sportives comme le mini-golf, le tir à l’arc, la pétanque ou le tennis, « The Lion Park of Drarka » d’Aquila Morocco s’est, en revanche, uniquement positionné sur l’observation des lions.

Situé à la sortie d’Agadir, le site se trouve exactement en bordure nord de la route express qui mène à l’autoroute de Marrakech. Sur les 20 hectares, seule un peu moins d’un quart de la superficie sera occupée par des installations : un restaurant, des sanitaires pour les visiteurs de passage, une mosquée, une vingtaine d’écolodges adossés à une piscine destinés aux personnes souhaitant prolonger leurs visites. Un espace de soins est également prévu pour les animaux.

Concernant les autres trois quart restants du site, ils seront aménagés en trois zones : la première sera dédiée aux visiteurs pour observer les lions d’Afrique, la deuxième pour les lions blancs, et la troisième zone réservée aux lions de barbarie.

En outre de planter de nouveaux arbustes, Aquila Morocco prévoit d’intégrer au site tous les arganiers que compte le périmètre.

Il faut dire que les lions ne seront pas confinés dans des espaces exigus, comme dans un zoo : ils circuleront en liberté dans tout cet espace.

Dans une première phase, le Lion Park de Drarga accueillera 45 lions en provenance de la réserve sud-africaine de Hakim Abdel Hafid. 20 autres viendront s’y ajouter dans un deuxième temps.

C’est une expérience immersive équivalente à une visite de réserve africaine qu’Aquila Morocco compte offrir aux visiteurs. Ces derniers pourront observer les lions en parcourant avec leurs voitures. Ainsi, les porteurs du projet n’entendent pas badiner avec les règles de sécurité, l’écologie ou encore le traitement des animaux. Les conducteurs devront, par exemple, fermer leurs vitres et ne jamais sortir de leur voiture. D’ailleurs, les promoteurs du projet prévoient des véhicules spéciaux à l’intention des personnes non motorisées. Ce sont pas moins de 45 personnes qui seront employés à plein temps par le « The Lion Park of Drarka ».