Agadir. Une nouvelle unité industrielle dans l’appareillage électrique

Lire aussi | « Le Groupe Accor investit chaque année environ 45 millions d’euros dans des solutions digitales »

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 45 millions de dirhams, pour une première phase, le projet porté par INGC Industrie permettra la création de plus d’une trentaine d’emplois à temps plein. Pour l’instant, on ne sait pas si cette filiale d’INGC Holding ne vise que le marché domestique ou cherchera plutôt à se positionner à l’export sachant que bon nombre d’industriels ont décidé de s’implanter à la capitale du Souss pour s’attaquer à partir de là au marché ouest-africain, et que depuis quelques années on assiste à une multiplication des liaisons maritimes entre le sud du Maroc et le reste de l’Afrique de l’Ouest, qui réduit les délais d’expédition vers le vaste marché de la CEDEAO à partir du bassin industriel de Souss-Massa.

Lire aussi | Maroc-France. Catherine Colonna annonce la fin de la crise des visas

Rappelons que le groupe INGC, créé par l’homme d’affaires Ayyoub Guermane, est présent, outre l’industrie, dans les travaux de pose, entretien de canalisations et transport de fluide (à travers INGC SARL).