Agadir. Une nouvelle usine de signalétique routière intelligente voit le jour

Le groupe Cherkaoui se diversifie dans le métier du mobilier urbain. En effet, cette constellation de PME basée à Agadir et connue essentiellement pour sa présence dans l’industrie de matériaux de construction et activité de BTP, lance la construction d’une usine spécialisée dans la fabrication des outils et instruments de signalisation routière.

Basée à la commune de Drarga (centre péri-urbain au sud-est d’Agadir), cette unité industrielle compte fabriquer, entre autres produits innovants, des panneaux de signalisation dynamiques et auto-alimentés par l’énergie solaire. Des techniques d’affichage de plus en plus utilisées par les communes et les gestionnaires urbains pour réduire leur facture d’électricité et promouvoir le concept de smart-city, voire de routes « intelligentes » autosuffisantes en électricité.