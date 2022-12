Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Les choses se précisent

Lire aussi | Bank Al-Maghrib relève son taux directeur à 2,5%

Notons que ce texte de loi comporte des dispositions définissant les missions, les prérogatives et les rôles confiés à l’Agence, en particulier ce qui concerne l’exécution des orientations stratégiques de la politique de l’Etat visant à assurer la souveraineté médicamenteuse et à garantir la disponibilité, la sûreté et la qualité des médicaments et produits de santé.



Le porte-parole du gouvernement indique aussi que cette législation définit également les organes d’administration et de gestion de l’Agence, à savoir le Conseil d’administration et le directeur de l’Agence, tout en fixant les compétences de chacun d’eux, les règles de fonctionnement du Conseil d’administration et les conditions de validité de ses délibérations, ainsi que l’organisation administrative et financière de l’Agence et ses ressources humaines.

