Agriculture. Le Maroc veut séduire les investisseurs serbes

Le pavillon marocain à la 89ème édition de cette grand-messe, qui se tient du 21 au 27 mai 2022 en Serbie, a été inauguré par l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Serbie, Mohammed Amine Belhaj et le Directeur Général de l’Agence pour le Développement Agricole, El Mahdi Arrifi. Organisée par l’ADA (Agence pour le Développement Agricole), cette participation marocaine s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Agence pour la promotion de l’investissement dans le secteur agricole et ambitionne de créer d’importants partenariats avec des investisseurs de l’Europe du Sud-Est.

Lire aussi | Maroc-Espagne : Les nouveaux enjeux économiques

Notons que cet important événement agricole sera l’occasion pour mettre en avant les différentes opportunités d’investissement offertes par le Maroc et pouvant susciter l’intérêt des investisseurs étrangers. L’ADA précise qu’avec son climat des affaires stable et prometteur, ses ressources humaines qualifiées, les infrastructures mises en place, les instruments de loi instaurés et les institutions publics et privés dédiés, le Maroc est l’un des pays de l’Afrique les plus attractifs en termes d’investissement.

Lire aussi | Du Maroc à l’Afrique : Magriser affirme sa continentalité

« Dans ce cadre, l’ADA a mis en place un pavillon institutionnel de 80 m² pour promouvoir l’investissement et le climat des affaires dans le secteur agricole au Maroc tout en mettant en avant les données requises et susceptibles d’intéresser le public cible », poursuit la même source. Force est de souligner que l’ADA va organiser tout au long de la durée du salon, des rencontre B2G avec des sociétés et des investisseurs serbes opérant dans le secteur agricole et intéressés par l’investissement au Maroc. Plusieurs autres initiatives parmi lesquelles des conférences et autres initiatives sont aussi prévues par l’ADA.