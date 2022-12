Agriculture. Le SIAM revient après trois ans d’absence

Après trois ans d’absence, au regard de la pandémie liée à la covid-19, Meknès accueillera la prochaine édition du SIAM du 2 au 7 mai 2023. Organisé sous le haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, ce Salon, qui demeure en Afrique l’un des plus grands événements dédiés à l’agriculture et aux acteurs de la filière agricole, sera placé sous le thème «Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable».

L’Association du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM) a tenu le 27 décembre dernier à Rabat, son Conseil d’administration sous la présidence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, en présence de Noureddine Boutayeb, Président de l’Association, et des membres du Conseil d’administration. En plus d’annoncer la tenue prochaine de l’événement, le Conseil a fait le point sur la dernière édition du SIAM qui s’est déroulée courant 2019. Pour mémoire, elle avait mis la Suisse à l’honneur et avait attiré 850 000 visiteurs et 595 journalistes émanant de médias nationaux et internationaux. Plus de 35 conférences avaient été organisées et 42 conventions avaient été signées.