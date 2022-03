Agrin Maroc lance la construction d’une quatrième unité industrielle

Agrin Maroc s’apprête à construire une nouvelle unité d’extraction et de fabrication des huiles essentielles. Doté d’une enveloppe de 50 millions de dirhams en grande partie financée en fonds propres, ce nouvel investissement permet au groupe familial basé à Fès de monter un peu plus dans la chaîne de création de valeur.

Le leader marocain du conditionnement et de la commercialisation des plantes aromatiques et médicinales, se lance dans un nouvel investissement industriel.

Cette nouvelle unité viendra s’ajouter aux trois usines déjà en service et qui s’étendent sur une superficie cumulée de 3000 m2 de lignes de traitement et comportent huit installations de stockage de 60 000 m2, ainsi que deux laboratoires, deux stations d’essai avec serres et champs ouverts.

Rappelons qu’Agrin, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 300 millions de dirhams (dont une partie à l’export) est présent, outre les plantes aromatiques et médicinales, dans la distribution de semences.