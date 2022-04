Agritech4Morocco. L’appel à candidature est lancé

Ce programme est mis en place pour identifier, sélectionner et accélérer les solutions cherchant à pallier les défis auxquels fait face le secteur agroalimentaire marocain. Au cours de l’événement virtuel de lancement du programme , des acteurs du secteur public, des scientifiques et des experts sectoriels se sont réunis pour souligner la nécessité de favoriser des liens efficaces entre la recherche pionnière, la technologie et l’entrepreneuriat afin de créer un écosystème favorable à l’innovation dans le secteur agroalimentaire. Les panélistes ont également mis en avant l’engagement des secteurs public et privé marocains pour moderniser le secteur agricole en intégrant les dernières évolutions technologiques.

Le CGIAR Accelerate Impact Platform, IMPACT Lab, la Banque Mondiale et le Fond Fiduciaire Digital Development Partnership, le MAPMDREF et le Pôle d’Agriculture Digital (PAD) lancent l’AgriTech4Morocco Innovation Challenge . Un appel à solutions agro-technologiques disruptives pour soutenir la stratégie Génération Green 2020-2030 du Maroc

Dans ce contexte, l’AgriTech4Morocco Innovation Challenge cible des solutions agro-technologiques révolutionnaires qui cherchent à améliorer l’efficacité, l’équité et la durabilité environnementale du secteur agro-alimentaire marocain tout en s’alignant sur la Stratégie Génération Green. Les innovations proposées (services, technologies, méthodologies ou usage) doivent démontrer une preuve de concept ou un produit minimum viable et être applicables à l’espace agro-tech marocain.

Lire aussi | Reprise des liaisons maritimes Maroc-Espagne. Voici le programme des compagnies espagnoles au départ et à destination du Maroc

« L’organisation de l’AgriTech4Morocco Innovation Challenge démontre l’engagement de la Banque Mondiale à accompagner la déclinaison des axes de la nouvelle stratégie Génération Verte 2020-2030, et en particulier l’objectif de créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs en milieu rural et de fournir des e-services numériques pour 2 millions d’agriculteurs connectés d’ici 2030 », déclare Majid Lahlou, Direction des Systèmes d’Information du MAPMDREF.

Le challenge proposera entre autres, des activités de bootcamp et un programme d’accélération. Les participants présélectionnés seront accompagnés avec un soutien opérationnel, des outils et des connaissances pour consolider, tester et faire évoluer leurs solutions. Les innovateurs se verront offrir des opportunités de réseautage avec des scientifiques ainsi qu’avec des partenaires privés et publics afin de favoriser une collaboration à long terme en recherche et développement.

L’AgriTech4Morocco Innovation Challenge se déroulera comme suit.

Phase 1 : L’appel à candidatures

Les candidats doivent soumettre leurs projets en ligne via le portail dédié avant le dimanche 1er mai 2022 à 23:59 CET/21:59 GMT. Le portail offre aux candidats la possibilité de faire partie de la plus grande communauté de fondateurs ambitieux, d’acteurs de l’industrie, d’investisseurs et de mentors, de se connecter avec des innovateurs partageant les mêmes idées, et de mettre en avant leur solution pour mieux se faire connaître dans l’écosystème.

Phase 2 : Le bootcamp

À la suite de l’appel à candidatures d’un mois, 20 équipes d’innovation prometteuses seront invitées à participer au bootcamp. Avec le soutien des experts du CGIAR et d’IMPACT Lab, les innovateurs participeront à un événement de formation de trois jours conçu pour développer leurs compétences entrepreneuriales à travers des conférences, des sessions de mentorat et des masterclasses. Les équipes d’innovation présenteront leurs solutions à un jury d’experts du secteur qui sélectionnera les 10 finalistes qui seront admis à la phase suivante et pourront participer à un programme d’accélération de dix semaines.

Phase 3: Le programme d’accélération

Au cours du programme d’accélération, les 10 meilleures équipes d’innovation devront se dédier à plein temps au programme au cours pendant lequel les experts du CGIAR et d’IMPACT Lab les appuyeront à structurer les fondations de leurs projets par le biais d’ateliers de formation, faciliteront leur mise en réseau avec des experts et des conseillers de l’industrie et orienteront leurs démarches de levée de fonds pour les prochaines étapes de leur projet.

Phase 4 : Le Demo Day

Le Demo Day conclura le programme d’accélération, et permettra aux 10 finalistes de présenter leurs solutions devant un panel d’investisseurs et de parties prenantes concernées en juillet 2022.

Les personnes ou organisations motivées et passionnées par le développement de solutions innovantes pouvant transformer positivement les secteurs agricole et alimentaire du Maroc sont encouragées à soumettre leurs candidatures.