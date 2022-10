Agro-industrie. AgriEdge et ProAgro lancent un programme conjoint sur la décarbonation

AgriEdge et l’OIT entendent, par le biais de ce programme commun, œuvrer pour une agriculture et une agro-industrie marocaines prospères et durables. Les deux parties soulignent que cette collaboration vient colliger les efforts des deux partenaires pour lancer un grand chantier de projets portés sur la décarbonation du secteur agroalimentaire au Maroc. Force est de remarquer que le programme conjoint bénéficie de l’appui de partenaires de renom nationaux et internationaux, notamment la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et le Ministère Fédéral de la Coopération Économique et du Développement du gouvernement allemand. « La décarbonation de l’agriculture est une opportunité pour aller de l’avant et imaginer l’agriculture de demain. Chez l’université Mohammed 6 Polytechnique nous sommes enthousiastes de travailler sur cette thématique en collaboration avec Organisation International du Travail », Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

Les deux partenaires comptent engager la mobilisation et l’influence des résultats de ce programme au profit des acteurs multiples de l’écosystème agricole et agro-industriel, dans une approche écosystémique. « L’OIT s’engage à travailler main dans la main avec les secteurs académique, institutionnel et professionnel, dans la continuité des efforts déployés par l’Organisation pour promouvoir le développement de compétences essentielles à la compétitivité future du Maroc », Rania Bikhazi, Directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Lybie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Dans le détail, le programme de collaboration est basé sur 3 axes principaux, ayant pour mission commune, la transition vers une agriculture et une agro-industrie marocaines respectueuses du climat. Chaque axe est destiné à une cible spécifique opérant dans l’agriculture et l’agro-industrie, dans le cadre d’une dynamique de création d’effets durables sur le secteur. On note que les axes de travail annoncés, lors du lancement, portent sur l’Information & Formation, l’ Innovation et la Recherche & Développement.

De même, les activités planifiées pour chaque axe varient en nature et en ampleur, allant du partage d’une web série audio, jusqu’au lancement d’une plateforme de e-learning, en passant par l’organisation d’une série d’évènements dans le cadre de l’axe « Information et Formation ». Aussi, la thématique « Innovation » sera concrétisée par l’initiative de AgriEdge « Farming Innovation program » (le programme de l’innovation dans l’agriculture) qui œuvre pour dynamiser la création des startups AgriTech à travers l’encouragement de l’entrepreneuriat. D’autre part, l’axe « Innovation et Développement » connaitra la création de la première plateforme digitale marocaine entièrement dédiée à l’agriculture et l’agro-industrie, et qui aura pour mission de mesurer et simuler l’empreinte carbone et la séquestration de carbone par sol agricole. Les deux parties soulignent également que l’organisation d’une conférence scientifique avec la mobilisation des experts, des chercheurs et des étudiants-chercheurs, marocains et étrangers, sera prévue sur l’axe « Recherche & Développement ». « ProAgro et AgriEdge affirment viser, sur un plan macro, l’amélioration des compétences des individus et la compétitivité des structures des secteurs agricoles et agro-industriels, en travaillant sur l’anticipation d’une transition vers une agriculture et agro-industrie propres, inévitable dans l’avenir », concluent-ils.