Agropole du Loukkos. Lancement des travaux de mise en œuvre

Le lancement des travaux d’aménagement de l’agropole du Loukkos est acté. D’une superficie totale de 150 hectares, l’agropole du Loukkos est situé dans la commune territoriale de Zouada, province de Larache. Il fait partie d’un programme de 7 agropoles installés dans six régions du Maroc qui constituent des piliers de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030. Le lancement des travaux d’aménagement a été acté en marge d’une réunion de travail tenue le 26 août et présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, accompagné du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Notons que ce projet est réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat entre plusieurs partenaires, dont notamment le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de l’Équipement et de l’Eau et bien d’autres. Le coût global est estimé à 457 millions de DH. L’agropole est composé de quatre espaces. Il s’agit de l’Espace Industries Alimentaires, le Pôle Technologique, le Pôle Services, le Qualipole alimentation.

Avec un investissement total de 80 millions de DH, le qualipole abritera les laboratoires de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), de Morocco Foodex, le centre régional des jeunes entrepreneurs Agricoles (CRJEA) ainsi que des espaces communs. Force est de noter aussi que le « Qualipole alimentation » a pour objectif d’assurer un accompagnement de proximité aux producteurs pour améliorer la qualité de leurs produits, et fournir des services d’analyse et de contrôle pour accéder aux marchés dans les meilleures conditions.

« L’agropole du Loukkos devrait permettre d’améliorer la valorisation et la transformation des produits agricoles de la région. Il constituera également une réelle valeur ajoutée pour un développement agricole global et durable et un levier majeur de l’emploi dans la région, à travers la création de plus de 12.000 emplois et la réalisation d’un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de DH par an », indique le ministère de l’Agriculture.