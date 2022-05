Ahmed Rahhou : « La loi relative à la liberté des prix et de la concurrence vise à protéger l’investisseur »  

Le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, a mis en exergue les avantages de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence pour les investisseurs lors d’une récente rencontre.

Selon Ahmed Rahhou, cette loi vise à protéger l’investisseur contre les pratiques non concurrentielles, et à supprimer les obstacles d’entrée au marché en le rendant ouvert et accessible à l’investisseur. « Ladite loi est également bénéfique pour le consommateur puisqu’elle le protège pour avoir les meilleurs services et produits au meilleur prix et protège l’investisseur contre toute pratique non concurrentielle », a-t-il précisé lors de son intervention.