Aïd Al-Adha. L’ONCF met en place un dispositif spécial

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé le 16 juillet la mise en place d’un dispositif « Spécial Aïd Al-Adha », qui va s’étaler sur la période allant du vendredi 16 juillet au dimanche 1er août.



« A l’occasion de l’avènement d’Aïd Al-Adha 1442, et en prévision de l’affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a mis en place un dispositif Spécial Aïd Al-Adha couvrant la période du vendredi 16 Juillet au dimanche 1er août 2021 », a annoncé l’office. Dans le détail, ce dispositif comporte la programmation de trains supplémentaires, pour atteindre environ 210 trains/jour desservant tout le réseau ferroviaire, avec le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des clients dans les gares et à bord des trains, pour assurer les déplacements des voyageurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Lire aussi | Pharmacie. Le Syndicat de Casablanca exhorte le ministre de la Santé à intervenir

« Et dans la continuité des mesures préventives de lutte contre la pandémie du Covid-19, l’ONCF rappelle à ses clients la nécessité de maintenir les gestes barrières en gare et à bord des trains et met en place tous les moyens nécessaires au respect total et strict des mesures préventives d’hygiène, que ce soit au niveau des gares ou à bord des trains et ce, pour renforcer davantage la protection de la santé aussi bien de ses passagers que de ses collaborateurs » a précisé l’ONCF. L’office lance aussi la campagne de communication grand public « شافكوم من عاش », appelant à la vigilance et au respect des gestes barrières pour des retrouvailles aussi émouvantes que responsables. Pour s’informer sur le dispositif spécial Aid, l’Office invite ses clients à se renseigner régulièrement via ses différents canaux officiels de communication habituels.

Lire aussi | Aïd Al-Adha. La prière ne sera pas accomplie dans les moussalas et les mosquées