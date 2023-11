Faciliter l’accès à la propriété et stimuler le secteur immobilier. Les nouvelles sont bonnes pour les ménages et les promoteurs immobiliers. Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret définissant les formes et modalités d’octroi des aides de l’État.

Le Conseil de gouvernement vient d’approuver, ce jeudi 2 novembre 2023, le projet de décret n° 2.23.350 définissant les formes de l’aide de l’État au logement et les modalités de son octroi aux acquéreurs de logements destinés à la résidence principale (nouvelle version), présenté par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement, Mustapha Baitas, au nom de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra El Mansouri.