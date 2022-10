Aides au logement. Ce qui va changer en 2023

Le Projet de loi de finances 2023 va signer la fin des exonérations fiscales dont bénéficient les promoteurs immobiliers, et qui coûtent à l’Etat plus de 6 milliards de DH par an. Le gouvernement préfère octroyer ce soutien sous forme d’aide directe aux citoyens désireux d’acquérir un logement principal pour la première fois. Le montant de l’appui financier sera déterminé, à l’aide d’un barème, en fonction du prix du logement acquis. Les détails.

Le projet de Loi de Finances 2023 (PLF-2023) annonce la fin des exonérations fiscales jusque-là accordées aux promoteurs immobiliers pour les encourager à réaliser des projets sociaux et la mise en place d’un soutien direct aux familles dans le but de faciliter l’accès au logement. Autrement dit, le gouvernement change d’approche en remplaçant les dépenses fiscales (exonérations) dont l’impact social et économique reste difficile à évaluer, par un soutien direct pour l’accès à la propriété. En effet, dans le cadre du PLF-2023, il est institué une aide de l’Etat pour le soutien au logement au profit des acquéreurs de logements destinés à l’habitation principale. Les formes et les modalités d’octroi de ladite aide sont fixées par voie réglementaire.