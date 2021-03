Air Arabia lance de nouvelles liaisons au départ du Maroc vers l’Espagne et la France

Air Arabia Maroc a annoncé le lancement de 11 nouvelles liaisons vers l’Espagne et la France au départ de Tanger, Fès, Nador, Oujda, Marrakech et Casablanca à partir de mars courant.

Au départ de l’aéroport Tanger Ibn Batouta, Air Arabia permet désormais de rejoindre les villes de Bilbao (mardi et vendredi) et Valence (lundi et jeudi) en Espagne à raison de 2 vols par semaine. La compagnie dessert actuellement Malaga (mardi et vendredi) et Marseille (lundi, mercredi, jeudi et dimanche) pour la première fois au départ de Fès.

La région du Rif connaît aussi le lancement d’une nouvelle route au départ de l’aéroport de Nador vers la ville de Strasbourg (mardi et samedi). Air Arabia Maroc annonce également le lancement de 3 destinations françaises au départ de l’aéroport d’Oujda: Marseille (lundi et jeudi), Paris (mardi, jeudi et samedi) et Toulouse (mardi et samedi).

Au départ de la ville ocre, la compagnie relie Marrakech à Barcelone à raison de deux vols par semaine (jeudi et dimanche). Durant la saison estivale, la compagnie renforce aussi ses liaisons au départ de l’aéroport Mohammed V avec des vols reliant désormais Casablanca à Madrid (mardi et samedi) et Bordeaux (lundi, mercredi et vendredi).

Air Arabia Maroc rappelle que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que les clients doivent se conformer aux conditions et exigences de voyage disponibles au niveau du site web de la compagnie, ainsi que les sites web des autorités locales des pays de destination et de départ.

